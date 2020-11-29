استشاري: تكميم المعدة الحل الأمثل لعلاج السمنة لدى الأطفال (فيديو)

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن جراحات السمنة لدى الأطفال الهدف منها تحسين حياة الطفل، وهذه الجراحات لا تصلح إلا للطفل الذي يزد وزنه عن100كيلو.



وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي، وشرين سيف النصر، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جراحات السمنة تكون ضرورية في بعض الحالات لدى الاطفال، لأن هناك صعوبة في إلزام الطفل بنظام غذائي معين.



وأضاف أن تركيب بالون المعدة لدى الطفل الذي يقل عمره عن 10 سنوت أمر صعب، واجراء عملية تحويل المسار لدى الطفل أيضا شيء صعب، لأن هذا الأمر في حاجة إلى متابعة بعد العملية، لافتَا إلى أن الإجراء الجراحي المناسب للقضاء على السمنة لدى الأطفال هو إجراء عملية تكميم المعدة.



