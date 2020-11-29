استشاري: تكميم المعدة الحل الأمثل لعلاج السمنة لدى الأطفال (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن جراحات السمنة لدى الأطفال الهدف منها تحسين حياة الطفل، وهذه الجراحات لا تصلح إلا للطفل الذي يزد وزنه عن100كيلو.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي، وشرين سيف النصر، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن جراحات السمنة تكون ضرورية في بعض الحالات لدى الاطفال، لأن هناك صعوبة في إلزام الطفل بنظام غذائي معين.

وأضاف أن تركيب بالون المعدة لدى الطفل الذي يقل عمره عن 10 سنوت أمر صعب، واجراء عملية تحويل المسار لدى الطفل أيضا شيء صعب، لأن هذا الأمر في حاجة إلى متابعة بعد العملية، لافتَا إلى أن الإجراء الجراحي المناسب للقضاء على السمنة لدى الأطفال هو إجراء عملية تكميم المعدة.

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ حوالي 3 ساعات

إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة بتهمة التنمر ضد شيكابالا

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!