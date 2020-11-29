بعد حل مجلس إدارة الزمالك.. "الحديدي" تتساءل: هل نشهد الآن نهاية مرتضى منصور

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قالت الاعلامية لميس الحديدي، تعليقًا على قرار وزارة الشباب والرياضة بحل مجالس إدارة بعض الاندية ومراكز الشباب للتحقيق في مخالفات مالية، أن السؤال الذي يشغل الشارع والجمهور الان هل هذه هي نهاية مرتضى منصور ؟ وكيف سيؤثر هذا الامر على فريق الزمالك؟.



و أضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "دي الاسئلة الاهم التي تشغل الشارع المصري الان...هل ستتأثر التعاقدات والتجديدات، ومن المسئول عن كرة القدم في نادي الزمالك.



وأكملت قائلة: "كما نفهم من نص قرار وزير الشباب والرياضة هذه المجالس في الاندية، لن تعود مرة أخرى وأهم هذه الاندية التي شملها القرار هي مجلس إدارة الزمالك، ويبقى السؤال الاهم بقى الكورة أخبارها إيه في الزمالك ؟ خاصة أن فريق نادي الزمالك متيمز جدًا في الفترة الاخيرة، وإستطاع ان ينافس في بطولة أندية إفريقيا..ونحن نعلم أن هذا النادي يتعرض لعثرات كبيرة منذ عام 2005 وحتى 2014 عبر سلسلة من مجالس الادارات المؤقتة ".



وتابعت: "الناس بتسأل لماذا لجنة قضائية تكلف بإدارة النادي ؟ وده سؤال مهم لكن ربما يعود ذلك كون النادي به مخالفات مالية بما ينتج عنها من حالة عدم إستقرار تتطلب وجود لجنة قضائية من عدد من المستشارين والعاملين في الهيئات القضائية حتى يكون بوسعن إعادة الانضباط للنادي ويكون لهم إحترامهم ومقدرتهم على إتخاذ مايلزم حتى لايحدث خلل بأي شكل من الاشكال.



لكن الحديدي قالت: "السؤال الذي يشغل الشارع الرياضي والجماهير ماذا سيحدث في ملف كرة القدم ؟ خاصة وأن قرار الشباب والرياضة يأتي تزامنًا مع موسم تعاقدات حيوي والزمالك لديه مباراة مهمة يوم الثلاثاء وإذا نجح فيها سيخوص مباراته أمام الاهلي السبت ".



وواصلت: "الناس بتسأل هل سيكون هذا زلزال نادي الزمالك ؟ لكن خلونا نكون واضحين هذا زلزال كان متوقعًا لوجود إتهامات كثيرة حول مخالفات مالية وأنا ل أستبق الاحداث ونترك الامر للجهات القضائية.. لكن سلسلة ماحدث لمرتضى منصور بداية من قرار الاوليمبية المصرية ثم خسارته للانتخابات البرلمانيه عن دائرة ميت غمر حيث كان يتحصن الاخير بها لحد كبير والان يخسر مقعده كرئيس لمجلس إدارة الزمالك حتى تنتهي التحقيقات..هل ستكون النهاية ؟ أم لا ؟ لانستطيع أن نجزم بذلك ".



وأتمت قائلة: " أنا مش بحب أشمت في أوقات الضعف لكن الخلاف واضح..أحب أن أواجه في وقت القوة والسلطة لكن في وقت الخسارة بداية من المقاعد البرلمانية وحتى ماحدث اليوم نترك ذلك للتحقيقات والنيابة لان مايعنينا هو مصير نادي الزمالك سواء كنادي إجتماعي أو رياضي ومصير فريق الكرة الممتاز جدًا خاصة أن الفترة الماضية كانت فترة عصيبة رغم المهاترات التي شهدتها الاحداث خارج اسوار النادي.



كانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانًا رسميًا قد أعلنت من خلاله حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة وعدد من الاندية ومراكز الشباب الاخرى ".



ونص البيان على إحالة المخالفات المالية والوارد بتقرير لجنة الفحص والتفتيش الإدارية والمالية وما يتضمنه من مخالفات للنيابة العامة تم وقف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك والمدير المالي والتنفيذي من إدارة شئون القلعة البيضاء لحين الانتهاء من التحقيقات وما تسفر عنه.



