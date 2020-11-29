أحمد موسى: 85 % من أبراج مدينة نصر مخالفة.. ولن يتوقف البناء مجددًا (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن 85 % من أبراج مدينة نصر مخالفة، مشيرا إلى أن المباني المخالفة تدمر البنية التحتية.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تغيير شبكات صرف ومياه كل عام بسبب المباني المخالفة، موضحا أن الدولة دفعت المليارات لتحسين البنية التحتية.

وأكد موسى، أنه لن يكون هناك وقف للبناء مجددا، والعمل سيكون وفق الضوابط التي تم وضعها، لأن هناك الملايين من العمال يعملون في هذا القطاع.

وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن ظهور العشوائيات سببه عدم تطبيق اشتراطات المنظومة البنائية المخط لها، مثمنا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصياغة منظومة البناء الجديدة.

وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أنهم يعملون على منع غنشاء مناطق عشوائية جديدة ببناء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة للمواطنين، مضيفا: "الصورة قبل التطوير تجيب كأبة، وبعد التطوير مفرحة وتجيب فرحة".

وأضاف أن مشروع أهالينا 1 و2 ليسوا من ميزانية الصندوق، ولكن داخل خطة تطوير العشوائيات في مصر، منوها بأنهم يراعوا خلق فرص عمل داخل مشروعات تطوير العشوائيات.

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