في ذكرى ميلاده.. تعرف على أول ظهور سينمائي لـ عبد الحفيظ التطاوي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد الحفيظ التطاوي، أحد رواد العمل الإذاعي والسينمائي والمسرحي، ومن أصحاب البصمات الباقية في فن التمثيل.



أول من قام بترشيحه زكى طليمات وذلك بعد أن تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كان أول ظهور له فى السينما فيلم ظهور الإسلام مع أحمد مظهر، وقدم حوالي مائة مسرحية.



تخرج على يده مشاهير الفنانين المصريين والعرب وتزوج مرة واحدة وأنجب ابنة واحدة، وإبنته هي إيمان التطاوي وعملت وزيرة في حكومة الدكتور عاطف عبيد وشغلت حقيبة الاقتصاد منتصف التسعينات.



عمل في مسلسلات عادات وتقاليد، بوابة المتولي، حسن ونعيمة، زينب كما شارك بدور متميز في مسلسل عبد الله النديم وقد توفي توفى في يوم 28 يناير عام 1998 عن عمر ناهز 76 عامًا.



