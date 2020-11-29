"الزكاة والدخل" السعودية تنفذ أكثر من 3700 زيارة تفتيشية في أسبوع

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية عن إجراء فرق الرقابة الميدانية 3,748 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحالّ التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، أدت إلى ضبط 751 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.





وأضافت الهيئة بحسب بيان لها اليوم الأحد أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.





وشملت زيارات "الزكاة والدخل" في الأسبوع الماضي عدة قطاعات، من ضمنها المطاعم، والبيع بالتجزئة، والتجارة العامة.





وأضافت الهيئة أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عدم تدوين الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.





وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بشأن المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، وذلك بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 205 بلاغات في المدة نفسها.





وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.