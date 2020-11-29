داعية: العدل بين الزوجات لا يكون في المحبة القلبية أو الجماع

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة أكثر من باقي زوجاته، لافتَا إلى أن العدل في المحبة القلبية أمر صعب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم:" اللهم ما إني هذا عدلي فيما أملك، فلاتؤخذني فيما تملك ولا أملك"

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن العدل لا يكون في المحبة القلبية أو الجماع، معقبا:" الجماع مفهوش عدل أووي، لأني ممكن في واحدة ضربة بوظ، فهتسد النفس على طول، هتعدل ازاي".

ولفت إلى أن الإمام النووي تحدث بأن التعدد غير مستحب للرجل، خاصة إذا لم تكن هناك حاجة ظاهرة، مشيرًا إلى أن الرجل يأخذ ثواب إذا أبتعد عن التعدد خشية أن يؤذي مشاعر زوجته وفقًا لقول أحد الائمة، ويستحب عدم التعدد إذا حدث بالزوجة الأولى الإعفاف.

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