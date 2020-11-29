فوز وكفر الباجور والعراقية وتعادل كفر عشما ومسجد الخضر بدوري مراكز الشباب

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أقيم اليوم الأحد 5 مباريات في الجولة الثالثة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

وأسفرت المواجهات عن فوز مركز شباب جزي بهدفين مقابل هدف على حساب فريق مركز شباب منوف، وحقق كفر الباجور فوز مثير على حساب فريق مشيرف، وشهد اللقاء طرد لاعبان من فريق مشيرف عقب اللقاء.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة مسجد الخضر مع سبك الضحاك بهدفين لكل منهما، في حين خسر كمشيش من العراقية بهدفين مقابل هدف.

وتعادل كفر عشما على ملعبه بدون أهداف مع فريق طوخ دلكه، ولم يحضر فريق كفر ربيه لخوض لقاء ميت عافية، لتحتسب المباراة بغوز الأخير بهدفين دون مقابل.

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