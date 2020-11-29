أول رد من أحمد بدير بعد تنمر الإعلامية الكويتية مي العيدان (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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علق الفنان أحمد بدير، على حالة التنمر التي تعرض لها من قبل الإعلامية الكويتية مي العيدان، قائلًا: "لما تجمع بيني وبين بنتي في جملة مفيدة دة تنمر، أنا جالي تليفونات من ناس في كل الدول والكل بيهاجموها".

وتابع بدير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "بمجرد ما عرفت إني هرفع دعوى عليها بدأت تشتم أكتر، وأنا عندي أصدقاء كتير في الكويت وعارف الناس دي بيحبونى إزاي، وزرت بيت الأمة الكويتي".

وداعبه سيد علي قائلًا: "متزعلش وكلنا صلع، والعالم عارف إن الصلع هما الأذكياء"، ليرد بدير: "أنا صعبان عليا إنها تنتسب إلى دولة الكويت الشقيقة، وفوجئت بأنها متنمرة بعدد كبير من الفنانين، ربنا يهديها".

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