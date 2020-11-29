مبابي وهالاند هدفي ريال مدريد في صيف 2021

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط للدخول بقوة في سوق الإنتقالات المقبلة من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الملكي بأفضل طريقة ممكنة خاصة بعد أنهى النادي فترة الانتقالات الصيفية الماضية بدون إبرام أية صفقة.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن أولوية ريال مدريد لا تزال التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سينتظر حتى صيف 2022 من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني ووقتها سيكون لديه شرط جزائي تبلغ قيمته 75 مليون يورو.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يُحدث ريال مدريد ثورة حقيقة في تشكيلته في نهاية الموسم الحالي، حيث هناك العديد من الأسماء المرشحة للرحيل أبرزها مارسيلو وفاسكيز وناتشو ومودريتش وإيسكو.

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