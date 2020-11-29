هشام الحلبي: القوات الجوية تمتلك أسلحة قادرة على حسم القتال (فيديو)

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أكد اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن القوات المسلحة قادرة على الردع والحسم خارج الحدود.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «القوات الجوية تمتلك قوات تسليح حديثة تستطيع حسم أعمال القتال وفرض الإرادة».



وأضاف «طائرات كاموف التي تملكها القوات الجوية تستطيع محاربة الإرهاب بكفاءة»، مؤكدا قدرة واحتراف الطائرين المصريين.



وأشار إلى امتلاك القدرات الجوية أسلحة قادرة تستطيع التعامل مع الأهداف الأرضية أيا كانت نوعها، فضلا عن القدرة على الضرب من مسافات بعيدة بقدرة عالية. وأوضح أن حمولة الطائرة الحديثة في القوات الجوية المصرية تصل إلى 9.5 طن.



