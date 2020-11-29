هشام الحلبي: القوات الجوية تمتلك أسلحة قادرة على حسم القتال (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن القوات المسلحة قادرة على الردع والحسم خارج الحدود.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «القوات الجوية تمتلك قوات تسليح حديثة تستطيع حسم أعمال القتال وفرض الإرادة».

وأضاف «طائرات كاموف التي تملكها القوات الجوية تستطيع محاربة الإرهاب بكفاءة»، مؤكدا قدرة واحتراف الطائرين المصريين.

وأشار إلى امتلاك القدرات الجوية أسلحة قادرة تستطيع التعامل مع الأهداف الأرضية أيا كانت نوعها، فضلا عن القدرة على الضرب من مسافات بعيدة بقدرة عالية. وأوضح أن حمولة الطائرة الحديثة في القوات الجوية المصرية تصل إلى 9.5 طن.

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة بتهمة التنمر ضد شيكابالا

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!