الزراعة تكشف تفاصيل الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية في جنوب السودان (فيديو)

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كشف سعيد موسى، المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة، تفاصيل إعلان الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية في جنوب السودان.



وقال "موسى" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن هذا الإعلان يأتي في إطار محاولة مصر تقديم أوجه سبل التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل.



وأضاف أن هذا الإعلان يأتي في ختام لقاء وزير الزراعة مع وزيرة الزراعة والأمن الغذائي لجنوب السودان والتي تختم زيارتها لمصر، حيث اتفقا الجانبان على مساعدة مصر لدولة جنوب السودان في بناء القدرات والتدريب.



وأشار إلى أنه تم تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة بإنشاء 3 مزارع الأولى تتعلق بالإنتاج النباتي والبستاني والثانية ترتبط بالإنتاج الحيواني والثالثة خاص بالأسماك.



وأوضح أن الإنتاج الخاص بهذه المزارع سيتم تقسيمه بين الجانبين 50% للجانب المصري و50% لدولة جنوب السودان، لافتًا إلى أنه فور عودة وزيرة الزراعة لجنوب السودان سوف تعقد اجتماع مع عدد من الخبراء لتحديد المساحات التي سيتم فيها إنشاء هذه المزارع.



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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد مرحلة البناء خلال الفترة (182019 – 192020) في قطاع الزراعة، وذلك فى إطار مواصلة نشر والإعلان عن الإنجازات التى تمت فى قطاعات الدولة المختلفة خلال العامين الماضيين.



وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا تنمويًا بتكلفة استثمارية كلية 4.3 مليار جنيه، منها 13 مشروعًا في (192020)، بتكلفة استثمارية كلية 1.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 86%، مقارنة بالعام المالي (182019).



وأوضحت السعيد أن محافظتي شمال وجنوب سيناء تصدرتا باقي المحافظات بالنسبة للتوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية، بعدد 13 مشروعًا، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ثم محافظة البحر الأحمر، بعدد 2 مشروع، بتكلفة 50.2 مليون جنيه، ومحافظة مطروح، بتنفيذ مشروع واحد، بتكلفة 0.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات مشتركة بين أكثر من محافظة، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.



ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أبرز المشروعات المنتهية خلال العامين الماضيين؛ وهى المرحلة الأولى من مشروع تحديث الري الحقلي لمساحة 250 ألف فدان في 10 محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر)، بالإضافة إلى إنشاء 11 تجمعًا زراعيًا متكاملًا في محافظة شمال سيناء وهي (النثيلة 1- النثيلة 2- الدفيدف- طويل الحامض- النوافعة- طيبة التمد- أم مفروث- أبو رصاصة- بغداد الكيلو 61 - خشم القاد الخرم – الخفجة)، وإنشاء تجمعين زراعيين في محافظة جنوب سيناء، هما (الحما، السحيمي) برأس سدر، فضلًا عن إنشاء محطة بحوث الصحراء بشلاتين، بالبحر الأحمر.



وحول الأثر التنموي لمشروعات الزراعة المنتهية؛ أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع إنشاء التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء (13 تجمع)، نتج عنه استفادة 550 أسرة بدوية، وحفر 165 بئر جوفي وإنشاء 4959 صوبة زراعية فى مجال الزراعة المحمية، بالإضافة إلى توفير الموارد المائية لإستصلاح وإستزراع 5.5 ألف فدان، كما ساهمت المشروعات المنتهية في توفير 4.5 مليار م3 من المياه، نتيجة لتطوير نظم الري وإزالة الحشائش وزراعة سلالات موفرة للمياه وتسوية التربة بالليزر لمساحة 8.8 مليون فدان.