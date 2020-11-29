السعودية تلزم المواطنين باستخدام الأدوات المُرشدة للمياه

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بدء تطبيق الإلزام باستخدام الأدوات والإكسسوارات المرشّدة للمياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، وعدم السماح بفسح المنتجات الصحية للأفراد (المنتجات الشخصية) التي لا تحمل ملصق ترشيد.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن الإلزام باستخدام الأدوات المرشّدة ومنع فسح المنتجات الشخصية (الأدوات والإكسسوارات الصحية) غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية تأتي ضمن خطط الوزارة للبدء في تطبيق نظام المياه الجديد الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وتنميته واستدامته، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وبينت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تهدف إلى تنظيم عملية ترشيد استهلاك المياه وإدارتها، داعية جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين إلى الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه ومعداته وتجهيزاته.

وأكدت أن جميع القطاعات الحكومية والخاصة ملزمة باستخدام الأدوات الصحية المرشّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى تقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استهلاك المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.

يذكر أن نظام المياه الجديد يحافظ على مصادر المياه وتنميتها والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للمياه على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة.

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