آيه حلمي تنضم لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انضمت الفنانة الشابة آيه حلمي لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"، من إخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ومن المقرر أن ينافس في السباق الرمضاني 2021.


ينطلق تصوير مسلسل "عش الدبابير" بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من معاينة أماكن التصوير، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، ويتبقى شخصيتين نسائيتين سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.


مسلسل "عش الدبابير" ينتمى إلى الدراما الشعبية، وتدور قصة المسلسل حول شخصين تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، مما يجعلهما يدخلان معه في صراعات عديدة.


وتقوم أيضا آيه حلمي بتصوير فيلم "الشبح" وهو من إخراج المخرج التونسي محمد الخياري ومن إنتاج شركة Fortuna media production أبوظبي، ومن بطولة الفنان الخليجي أحمد شعيب ومحمد الحچي، ومن المنتظر عرضه في شهر يناير المقبل بدور السينما في عدد من الدول العربية بمصر وتونس والإمارات.
آيه حلمي تنضم لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"
آيه حلمي تنضم لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"
آيه حلمي تنضم لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"
آيه حلمي تنضم لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"
آيه حلمي تنضم لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"
آيه حلمي تنضم لفريق عمل مسلسل "عش الدبابير"

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