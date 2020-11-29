في ختام اجتماعها غير العادي.. الجمعية العمومية تقر تشكيلها من 134 عضوا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
ناقشت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد.


وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناد من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناد ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.


وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قد بدأ في الحادية عشر صباح اليوم بإعلان السيد عمرو الجنايني رئيس الاجتماع بوصفه رئيسا للاتحاد اكتمال النصاب القانوني للحضور ب 79 ناديا من بين 96 ناديا تم توجيه الدعوة لها.


كما دعا عمرو الجنايني الحضور في بداية الاجتماع للوقوف دقيقة حدادا على الدكتور هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، فيما وجه التحية إلى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية التي لم تتمكن ظروفه الصحية من الحضور داعيا له بالشفاء العاجل.


وطالب رئيس الجلسة الأعضاء باختيار ممثلين عن الجمعية لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، مشيرا إلى أن وضع اللائحة بصورتها النهائية حق أصيل للجمعية العمومية، حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم والكابتن احمد جوهر لهذه المهمة.


وحذر رئيس الاتحاد المصري من المحاولات التي تستهدف إفشال الاجتماع مؤكدا أنه لن يسمح بها ولن يتسامح في اتباع الاجراءات الصحيحة بكل دقة.


وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود.

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة بتهمة التنمر ضد شيكابالا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!