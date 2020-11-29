إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة بتهمة التنمر ضد شيكابالا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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قامت السلطات المصرية اليوم الأحد، بإحالة  3 أشخاص إلى النياية العامة بعد التنمر عقب توجيه إهانات إلى قائد فريق الزمالك بكرة القدم شيكابالا، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.


وقال المسؤول: "أوقفت السلطات الأمنية في الأقصر 3 أشخاص وأحالتهم للنيابة بسبب تنمرهم ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق الملقب بشيكابالا، وجاري التحقيق معهم"، مشيراً إلى "ملاحقة ثلاثة آخرين".


وبعيد تحقيق النادي الأهلي لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزه الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك والأهلي 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.


لكن مقطع فيديو من الأقصر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة تحمل كلباً أسود وتهتف له باسم شيكابالا (34 عاماً)، أثار غضب كثيرين نددوا بالعنصرية، خصوصاً وأن هذا النهائي التاريخي أقيم من دون جمهور جراء فيروس كورونا المستجد، وتحت شعار "لا للتعصب" احترازاً لأية مواجهات قد تحصل بين الجماهير خارج الملعب.


ولطالما شهدت مباريات الأهلي والزمالك حساسية مفرطة داخل الملعب وخارجه، نظراً للمبارزة التاريخية بينهما.

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