الاجازات الرسمية 2021 مصر .. تعرف على أيام العطلات في العام الجديد





الاجازات الرسمية 2021 مصر، اقترب العام الجديد 2021، فأيام قليلة وتحل علينا ذكرى رأس السنة الميلادية 2021 لذلك يرغب العديد من العاملين في القطاع العام والعاملين والعاملات في القطاع الخاص من معرفة الإجازات الرسمية والتي سيغيبون فيها عن العمل لحجز الأماكن التي سيقضون فيها تلك العطلات حيث تكون الفنادق ممتلئة فيسعون الكثير من المواطنين للحجز مبكرا في تلك العطلات ولكن قبل كل هذا يودون معرفة الأيام التي ستكون فيها العطلات للحجز مبكرا وضمان وجود مكان لقضاء العطلة والاستجمام دون أرق أو معاناة.

الاجازات الرسمية 2021 مصر





ينشر موقع دليل الوطن جميع الإجازات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لعام 2021 والتي يرغب الكثير في معرفة تواريخ تلك الأجازلات لترتيب أمورهم على العدي من الأشياء التي من الممكن أن يقضوا بها تلك العطلات فهناك من يريد أن يحجز فندق وهناك من يرتب لزيارة الأقارب والأهل والأصحاب فتلك الإجازات فرصة كبيرة يسعى العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية.





لذلك، يقدم لكم موقع دليل الوطن فيما يلي جدول لأيام الاجازات الرسمية والتي جاءت كما يلي:





تاريخ يوم الإجازات 7 يناير الخميس أولا عيد الميلاد القبطي 25 يناير الإثنين ثم ثورة 25 يناير 25 أبريل الأحد ثم عيد تحرير سيناء 1 مايو السبت عيد العمال 2 مايو الأحد ثم عيد الفصح القبطي 3 مايو الإثنين ثم عيد شم النسيم 13 مايو الخميس عيد الفطر المبارك 14 مايو الجمعة ثم أجازة عيد الفطر المبارك 30 يونيو الأربعاء ثم ثورة 30 يونيو 19 يوليو الإثنين أجازة يوم وقفة عرفات 20 يوليو الثلاثاء ثم عيد الأضحى المبارك 21 يوليو الأربعاء ثم أجازة عيد الأضحى المبارك 23 يوليو الجمعة عيد الثورة 9 أغسطس الإثنين ثم رأس السنة الهجرية 6 أكتوبر الأربعاء ثم عيد القوات المسلحة 18 أكتوبر الإثنين عيد المولد النبوى الشريف



