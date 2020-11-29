الاجازات الرسمية 2021 مصر .. تعرف على أيام العطلات في العام الجديد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
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الاجازات الرسمية 2021 مصر .. تعرف على أيام العطلات في العام الجديد

الاجازات الرسمية 2021 مصر، اقترب العام الجديد 2021، فأيام قليلة وتحل علينا ذكرى رأس السنة الميلادية 2021 لذلك يرغب العديد من العاملين في القطاع العام والعاملين والعاملات في القطاع الخاص من معرفة الإجازات الرسمية والتي سيغيبون فيها عن العمل لحجز الأماكن التي سيقضون فيها تلك العطلات حيث تكون الفنادق ممتلئة فيسعون الكثير من المواطنين للحجز مبكرا في تلك العطلات ولكن قبل كل هذا يودون معرفة الأيام التي ستكون فيها العطلات للحجز مبكرا وضمان وجود مكان لقضاء العطلة والاستجمام دون أرق أو معاناة.
 
الاجازات الرسمية 2021 مصر

ينشر موقع دليل الوطن جميع الإجازات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لعام 2021 والتي يرغب الكثير في معرفة تواريخ تلك الأجازلات لترتيب أمورهم على العدي من الأشياء التي من الممكن أن يقضوا بها تلك العطلات فهناك من يريد أن يحجز فندق وهناك من يرتب لزيارة الأقارب والأهل والأصحاب فتلك الإجازات فرصة كبيرة يسعى العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية.

لذلك، يقدم لكم موقع دليل الوطن فيما يلي جدول لأيام الاجازات الرسمية والتي جاءت كما يلي:

تاريخيومالإجازات
7 ينايرالخميسأولا عيد الميلاد القبطي
25 ينايرالإثنينثم ثورة 25 يناير
25 أبريلالأحدثم عيد تحرير سيناء
1 مايوالسبتعيد العمال
2 مايوالأحدثم عيد الفصح القبطي
3 مايوالإثنينثم عيد شم النسيم
13 مايوالخميسعيد الفطر المبارك
14 مايوالجمعةثم أجازة عيد الفطر المبارك
30 يونيوالأربعاءثم ثورة 30 يونيو
19 يوليوالإثنينأجازة يوم وقفة عرفات
20 يوليوالثلاثاءثم عيد الأضحى المبارك
21 يوليوالأربعاءثم أجازة عيد الأضحى المبارك
23 يوليوالجمعةعيد الثورة
9 أغسطسالإثنينثم رأس السنة الهجرية
6 أكتوبرالأربعاءثم عيد القوات المسلحة
18 أكتوبرالإثنينعيد المولد النبوى الشريف

الاجازات الرسمية 2021 مصر .. تعرف على أيام العطلات في العام الجديد

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