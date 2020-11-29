مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شارك عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير في حفل الجاز الأسبوعي الذي يقام داخل مطعم شهير للمأكولات المصرية والعالمية بأحد الفنادق الكبرى علي كورنيش نيل القاهرة.

 

أقيم الحفل داخل مطعم la palmeraie بفندق سوفيتل القاهرة وكان ضمن الحضور الفنان مصطفى فهمي وحرمه الإعلامية فاتن موسى وكابتن محمد عبد المنصف وحرمه لقاء الخميسي ومصفف الشعر العالمي محمد الصغير ، الفنانة التشكيلية سوزي عرفه حرم المخرج عمرو عرفه ، محسن العوضي نجية العوضي والخبير السياحي أحمد الشندويلي وغادة بشر .. وغيرهم ممن استمتعوا بأشهى الأطباق العالمية وموسيقى الجاز وسط أجواء نيل القاهرة الساحرة .

مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)
مصطفى فهمي ولقاء الخميسي وعبد المنصف والمشاهير في حفل جاز علي نيل القاهرة (صور)

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