لأول مرة.. برنامج لذوي الٱحتياجات الخاصة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وقعت شركة إيجي جرو سمارت عقد مع السباح محمد الحسيني سباح المانش وذلك لعمل أول برنامج توعوي حيث يكون فيه المذيع والضيف من ذوي الإحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أيضا إقامة مسلسل إجتماعي يشارك به عدد من أبطال القدرات الخاصة وذلك بالتعاون مع وجوه جديدة وأيضا بوجود ضيوف شرف.

وسيتم الإعلان عن هذه المبادرة والتي تعتبر الأول من نوعها على مستوى جمهوية مصر العربية يوم السبت القادم والموافق 512 في تمام الساعة ال2 ظهرا وذلك بحضور شخصيات عامة وفنية وإعلامية أيضا.
لأول مرة.. برنامج لذوي الٱحتياجات الخاصة
لأول مرة.. برنامج لذوي الٱحتياجات الخاصة
لأول مرة.. برنامج لذوي الٱحتياجات الخاصة
لأول مرة.. برنامج لذوي الٱحتياجات الخاصة

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