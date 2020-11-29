مسلسل نهضة السلاجقة العظمى حـ10|ترددات قنوات التركية والفجر الجزائرية

يبحث متابعو المسلسل التركي التاريخي نهضة السلاجقة العظمى عن تحديثات تردد قناة تي أر تي التركية على الأقمار الصناعية نايل سات وتركسات لضبطها واستقبال القناة لمتابعة المسلسل الذي اتسعت شعبيتها وتزايد عدد متابعيه مؤخرا بصورة كبيرة جدا، ومع اقتراب موعد عرض الحلقة العاشرة من المسلسل، تضاعف عدد مرات البحث عن تردد تلك القناة، إذ يعرض هذا العمل الضخم يوم الاثنين من كل أسبوع، ولذلك سننشر خلال سطور هذا التقرير ترددات القناة التي تبث المسلسل بشكل حصري منذ انطلاق أولى حلقاته في نهاية شهر سبتمبر الماضي.





مسلسل نهضة السلاجقة العظمى حـ10



يتناول هذا العمل الحقبة التاريخية الخاصة بفترة حكم الدولة السلجوقية، وكيفية وصول السلاجقة للحكم وما واجهوه من صعوبات كثيرة، خاصة صراعهم مع زعيم الحشاشين.





كما يلقي الضوء على الفترة الأبرز في العمل هي المدة التي تولى فيها ملك شاه للبلاد والتي تعتبر فترة ازدهار الدولة.

مواعيد عرض المسلسل

وفيما يخص مواعيد عرض حلقات المسلسل، فإنها تعرض بشكل حصري على قناة trt التركية، كل يوم إثنين من كل أسبوع.

يكون ذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت منطقة المغرب العربي.





تردد قناة تي أر تي trt التركية



يعرض المسلسل على القناة التركية trt التركية يوم الاثنين.

كما تذاع الإعادة على قناة الفجر الجزائرية، في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

وذلك على جزأين الجزء الأول يعرض يوم الثلاثاء والثاني في يوم الأربعاء.

لذلك ننقل ترددات trt التركية كالتالي:

التردد: 11042 .

القمر الصناعي : تركسات Turksat 42°E .

معامل تصحيح الخطأ. 5/6 .

معدل ترميز: 8400.

كما يمكن استقبالها على القمر الاصطناعي نايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11257.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز : 27500.

أخيرا، معامل تصحيح الخطأ. 6/5.



ترددات قناة الفجر الجزائرية

التردد: 11392 .

معدل الترميز 27500 .

الاستقطاب رأسي .

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التردد على ترك سات: 11096 .

معدل الترميز 3000 .

الاستقطاب أفقي .

معامل تصحيح الخطأ 5/6.