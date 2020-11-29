تراجع إيرادات ونزلاء الفنادق في سلطنة عمان لأقل من النصف

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
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أظهرت إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، أن عدد النزلاء تراجع خلال 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة 59.3 بالمائة، ليصل عددهم إلى 646.84 ألف نزيل، مقارنة بنحو 1.4 مليون نزيل خلال 10 أشهر من عام 2019، وتراجع إجمالي إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في عُمان، خلال 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة 60.2 بالمائة، ليصل إلى 70.71 مليون ريال، مقارنة بنحو 177.73 مليون ريال خلال شهر 10 أشهر من العام الماضي.

وجاء تراجع أعداد النزلاء بعد إجراءات وقيود فرضت منذ بداية التفشي الوبائي لفيروس كورونا.

ولفت المركز إلى أن النزلاء العُمانيين مثلوا النسبة الأكبر من النزلاء خلال 10 أشهر من العام، حيث بلغت نسبتهم 52.21 بالمائة، وعددهم 337.69 ألف نزيل، وتلاهم الأوروبيون وعددهم 164.87 ألف، والآسيويين 47.64 ألف نزيلاً، والخليجيون 34.35 ألف نزيلاً.

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