تحقيقات النيابة تكشف حقيقة تعرض الطفل الشهير بـ"بائع الليمون" للخطر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
كشفت تحقيقات "النيابة العامة" بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي حقيقة تعرض الطفل الشهير بـ"بائع الليمون" للخطر. 

حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور لطفل بعنوان "بائع الليمون" تبعه مقطع آخر أثير فيه تعرضه للخطر واستغلاله اقتصاديًّا من قبل أحد ذويه، وبعرض الأمر على "السيد المستشار النائب العام" أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة لكشف حقيقتها.

إذ أخطرت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وندبت "لجنة الحماية الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حماده بإعداد تقرير حول الحالة التي عليها الطفل، ومدى تعرضه للخطر، والتوصيات المقترحة بشأنه.

وسألت "النيابة العامة" الطفل المعني –وعمره عشر سنوات– فقرر إقامته في صحبة جَديه منذ نشأته بعدما هجره والداه، وأنهما يتكفلان بحسن رعايته، مُبديًا رغبته في الالتحاق بمراحل التعليم الأساسي التي تخلف عنها، وأنه يشتغل بتجارة "الليمون" بإيعاز من جده ولرغبته في الاعتماد على نفسه، مؤكدًا أن أحدًا لم يُجبره أو يُكرهه على ذلك، وقد شهد جَدَّ الطفل بذات مضمون الأقوال في التحقيقات.

وثبت بتقريري "رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي" بمحافظة البحيرة، و"اللجنة الفرعية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة" بمركز كوم حماده تعرض الطفل لحالة من حالات الخطر لعدم التحاقه بمراحل التعليم الأساسي، وتخلي والديه وأشقائه عنه، وأكد التقريران تكفل جديه بحسن رعايته منذ نشأته، وأوصيا بتسليمه إليهما بعد أخذ التعهد اللازم عليهما باستمرار حسن رعايته وإلحاقه بمراحل التعليم الأساسي.

وعلى ذلك قررت "النيابة العامة" تسليم الطفل لجده كتوصية التقريرين، والاستعلام من "مصلحة الأحوال المدنية" عن مدى صدور شهادة بقيد ميلاده، والأمر بتحريرها إن لم تكن صدرت، وتستأنف "النيابة العامة" تحقيقاتها حول المتسبب في تعريض الطفل لحالة الخطر المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

أخبار تهمك

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ أقل من ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 3 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ 36 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

07:48 م

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!