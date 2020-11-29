عميد معهد القلب: لا نركب إلا أفضل الدعمات والصمامات في العالم

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قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب، إن المعهد قام بـ17 الف حالة قسطرة، و2500 قلب مفتوح خلال عام واحد، بتكلفة تصل لـ50 الف جنيه تجرى على نفقة الدولة لغير القادرين، بينما في المستشفيات الخاصة تصل التكلفة لنصف مليون جنيه.



وتابع عميد معهد القلب، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن تكلفة عملية القسطرة التشخيصية تصل تكلفتها لـ 2000 جنيه، وهذا يرجع إلى الاطباء لا يحصلون على أتعاب، لأن الأطباء في المعهد موظفين، وهذه التكلفة هي تكلفة المستلزمات فقط، وتكلفة تركيب الدعمتين في المعهد تصل لـ25 الف جنيه.



وأضاف أن معهد القلب لا يقوم بتركيب إلا أفضل الصمامات والدعامات في العالم، معقبًا: "في ناس بتحذر من تركيب الدعامات في معهد القلب، وهذا أمر غير حقيقي، احنا بنركب أحسن دعامات في العالم".

