إصابة سيدة في سقوط مصعد عمارة سكنية بالمحلة الكبرى

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شهدت منطقة الشعبية التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى، سقوط مصعد كهربائي فى أحد الأبراج أسفر عن أصابة سيدة ثلاثينية وتم تحويلها إلى المستشفى.



تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من قسم ثان المحلة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة سمر. ال تبلغ من العمر ٣٦ عام جراء سقوط مصعد كهربائي بصورة مفاجئة ما أدى إلى دخولها فى غيبوبة تامة.



وعلى الفور تم نقل المصابة إلى أحدى المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة.