عاجل.. الأجهزة الأمنية تتمكن من تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر مقاطع فيديو تسئ لأحد لاعبي نادي الزمالك

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عدد 11 شخص) من القائمين على تصوير ونشر مقطع فيديو، يظهرون فيه حال تواجدهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة وترديدهم هتافات (الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك).



كما تم ضبط (عدد 4 أشخاص) من القائمين على تصوير ونشر مقطع الفيديو المسىء - بإظهار كلب بأحد الميادين بالأقصر يرتدى تى شيرت نادى الزمالك والإساءة لأحد لاعبيه.



وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط الأشخاص القائمين على إعداد صور تتضمن الإساءة للنادى الأهلى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







