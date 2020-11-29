خبراء صناعة البرمجيات ضيوف اليوم التعريفى بالأقسام الخاصة بحاسبات عين شمس

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس أربعة من خبراء صناعة البرمجيات في اليوم التعريفي بالأقسام الخاصه بالكلية وهم المهندس ايمن يسري من شركة Security meter والمهندس ايمن طاهر من شركة Rwabett والمهندس احمد فوزي من شركة AN Games Studio والمهندس اسلام بكر من شركة Valeo. 

وذلك فى إطار اليوم التعريفى والذى عقد من خلال اللقاء المباشر بالطلاب يوم السبت الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ بمدرج فهمي طلبه من الساعه العاشره صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا بحضور عدد كبير من طلاب الفرق المختلفة مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى. 

والذى اقيم تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وبإشراف أ. د. نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وتنظيم د. شيرين راضي مدير البرامج الجديدة ود. ياسمين عفيفي مدير وحدة الخريجين بالكلية وقد دار اللقاء حول فرص التوظيف لخريجي الأقسام الجديدة وإحتياجات سوق العمل والمهارات العمليه المطلوبه وقام ممثلي الشركات بعرض تقديمي عن المجالات المختلفه حيث قام المهندس ايمن يسري بتقديم مجال الامن السيبراني، وقام المهندس ايمن طاهر بتقديم مجال تصميم الواجهات، وقام المهندس احمد فوزي بتقديم مجال صناعة الالعاب وقام المهندس اسلام بكر بتقديم مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام اللقاء قام ممثلوا الشركات بالرد على تساؤلات الطلاب.

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