ضبط عدد من الأشخاص لمحاولة إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك

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تداول صور تجمعات بعض جماهير النادى الأهلى بمحيط نادى الزمالك بمنطقة العجوزة بالجيزة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (8) أشخاص حاولوا إلقاء الحجارة على أتوبيس نادى الزمالك بالقرب من النادى وتم التعامل معهم فى حينه،



وكان رفض مسئول النادى الإبلاغ أو إتخاذ ثمة إجراءات قانونية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطين.







