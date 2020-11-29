فرناندينيو يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي فرناندينيو نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي عقب إنتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.









وألمحت صحيفة ميرور البريطانية أن فرناندينيو يعتقد أن مانشستر سيتي لن يقدم له عرضاً جديداً وأنه من المقرر رحيله نهاية الموسم.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فرناندينيو يلعب في مانشستر سيتي منذ عام 2013 قادماً من شاختار دونستيك الأوكراني وخاض مع النادي الإنجليزي حتى الآن322 مباراة وسجل 23 هدفاً وصنع 26 هدف آخرين.









وأفادت الصحيفة البريطانية بأن فرناندينيو تمكن من الفوز بـ10 بطولات مع مانشستر سيتي وهي : الدوري الإنجليزي 3 مرات وكأس إنجلترا مرة واحدة والدرع الخيرية مرة واحدة وكأس الرابطة 5 مرات.