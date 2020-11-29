توافق إماراتي سعودي للتصدي ومكافحة الإرهاب

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
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تبلورت العلاقات السعودية ــ الإماراتية خلال الفترة الماضية وتوحدت جهودهما في مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف وخاصة إرهاب جماعة الإخوان، وتنظيم «داعش» الإرهابي، إذ أعلنت الدولتان الدخول في تحالف عسكري مشترك لمواجهة أذرع التطرف والعنف كافة، وإطلاق مئات المبادرات للتوعية من خطر تلك الجماعات الإرهابية، إضافة إلى إعلان كل من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تجريم تنظيم الإخوان واعتباره جماعة لا تمثل منهج الإسلام ولا المسلمين.

 

 

 

شاركت كلٌ من السعودية والإمارات في تأسيس التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بكفاءة قتالية ومشاركة جويَّة نالتا عليهما إشادة عالمية، وأسهمتا في إدارة مجموعات متفرِّعة من التحالف الدولي؛ ثم اتجهت المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.

 

 

 

وكانت الإمارات من أولى الدول الحاضرة بقوة في هذا التحالف، وأنشأت السعودية، بتعاون إماراتي خصوصًا، وخليجي عمومًا، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» وذلك في 21 مايو 2017، على هامش انعقاد فعاليات القمة العربية – الإسلامية −الأمريكية، واختار الحاضرون في القمة، الرياض مقرًا للمركز، ضامًا في عضويته دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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