استشاري يحذر من مرض السمنة: تزيد من التنمر على الأطفال (فيديو)

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن عملية تكميم المعدة لدى الاطفال تتم جزء من المعدة هو المسؤول عن إفراز هرمون الجوع، وهذه العملية لا تستغرق أكثر من الساعة، ومن الممكن الخروج من المستشفى بعد إجراء العملية بـ12 ساعة.



وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي، وشرين سيف النصر، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المجتمع يجلد الأطفال الذي يعانون من السمنة المفرطة بصورة كبيرة، كما أن بعص الأطفال لا يذهبون إلى المدارس بسبب أصابتهم بالسمنة المفرطة.



ولفت إلى أن السمنة لدى الأطفال قد تؤدي إلى التنمر عليهم بصورة كبيرة من بعض أصدقائهم، خلاف أن بعض المدرسين يقمون بهذا الامر، وهذا يؤثر بالصورة كبيرة على نفسية الطفل.



