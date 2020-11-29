استشاري يحذر من مرض السمنة: تزيد من التنمر على الأطفال (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن عملية تكميم المعدة لدى الاطفال تتم جزء من المعدة هو المسؤول عن إفراز هرمون الجوع، وهذه العملية لا تستغرق أكثر من الساعة، ومن الممكن الخروج من المستشفى بعد إجراء العملية بـ12 ساعة.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي، وشرين سيف النصر، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المجتمع يجلد الأطفال الذي يعانون من السمنة المفرطة بصورة كبيرة، كما أن بعص الأطفال لا يذهبون إلى المدارس بسبب أصابتهم بالسمنة المفرطة.

ولفت إلى أن السمنة لدى الأطفال قد تؤدي إلى التنمر عليهم بصورة كبيرة من بعض أصدقائهم، خلاف أن بعض المدرسين يقمون بهذا الامر، وهذا يؤثر بالصورة كبيرة على نفسية الطفل.

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة بتهمة التنمر ضد شيكابالا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعتين

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

منذ 19 دقيقة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك

09:00 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!