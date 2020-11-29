طبيب تجميل يوضح عيوب تركيب الأسنان الثابتة (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عز، أخصائي تجميل الأسنان بجامعة نيويورك، إن عملية تركيب الأسنان الثابتة تساعد على استعاضة الأسنان المفقودة أو التالفة بأخرى تشبه الأسنان الطبيعية وتمنح صاحبها مظهر الفك المتكامل والابتسامة الجذابة الدائمة وربما تكون أكثر متانة، وبالتالي حماية باقي الأسنان الطبيعية الباقية من التلف أو الضعف بسبب تركيز الضغط عليها.



وأضاف "عز"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن فكرة تركيب الأسنان الثابتة تعتمد على اتصال تاج السن بما يشبه المسمار البراغي المُثبت في عظام الفك العلوي أو السفلي حسب مكان السن المقصود، بدلًا من وجود جذر للسن كالأسنان الطبيعية وبذلك تعد دائمة بعكس عدسات الأسنان التي يمكن انتزاعها، ورغم مميزات التجربة ولجوء العديد من الأشخاص لها إلا أنها تحمل كذلك بعض العيوب التي يجب وضعها في الحسبان قبل إجرائها.



وتابع: "تُعد الأسنان الثابتة أسنانًا صناعية تثبت في حالة فقدان الأسنان الطبيعية، ويتم اللجوء لها كذلك لتغطية الحشوة السنية من أجل حمايتها من السقوط أو لإخفاء شكل أحد الأسنان المشوهة"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التركيبات ثابتٌ ولا يمكن نزعه إلا عن طريق طبيب الأسنان بعكس فينير الأسنان التي يكون نزعها سهلًا.



وأوضح أن المعدن المغطى بالبورسلين رغم أن المادة جيدة ولا تسبب حساسية للأسنان إلا أنها لا تعكس الضوء بدرجة كبيرة فتجعل شكل الأسنان يبدو قاتمًا إلى حد ما، كما أن طبقة البورسلين تتعرض للتقشير وبالتالي الكسر مع مرور الوقت، مشيرا الى أن التاج المصنوع من المعدن هو أقدم أشكال التركيبات الثابتة التي تعتمد على زرع سِن من إحدى المعادن، الذهب، والفضة، والبالاديوم.