يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الأحد، بيت التطوع، بجامعة الزقازيق، كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، وذلك فى ضوء سلسلة احتفالات وزارة التضامن الاجتماعى باليوم العالمى للتطوع، والذى يوافق 5 ديسمبر من كل عام، وتدشن الوزارة مجموعة من الاحتفالات بالتزامن مع هذا اليوم.

جاء ذلك بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن بيت التطوع، الذى تم افتتاحه فى جامعة الزقازيق، ليكون مقرا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان:

- يستهدف بيت التطوع، بجامعة الزقازيق، توعية ما يقرب من 30 ألف شاب وفتاة سنويا بمخاطر المخدرات.

- يستقطب بيت التطوع ما يقرب من 2000 شاب متطوع للانضمام كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق.

- وصل قوام الرابطة التطوعية للصندوق حتى الآن إلى ما يقرب من 29 ألفا، و800 شاب، فى جميع محافظات الجمهورية.

- يمثل الطلبة الجامعيين 75% من إجمالى المتطوعين.

- وتمثل الفتاة 65% من المتطوعين.

- ويشارك خريجو أقسام كلية علم النفس والاجتماع، وكلية الخدمة الاجتماعية، فى برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان، بعد بناء قدراتهم على تنفيذ هذه البرامج، وفقا لمعايير عمل الصندوق.

- يستقبل مقر الصندوق طلاب كليات جامعة الزقازيق، طوال العام الدراسى الجديد، لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة، والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023"، وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا، وفى سرية تامة.

- يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، مثل كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن، على يد متخصصين لدى الصندوق.

وعلى هامش الافتتاح، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحركة الشبابية لمتطوعى الصندوق أثرت عمله، فهى تمتد إلى المشاركة فى وضع السياسات، وتطويرها، وتنفيذ برامج التوعية والوقاية الأولية، وتصميم وتطوير حملاتنا الإعلامية، والمشاركة فى إدارة صفحة الصندوق على موقع "فيس بوك"، والتى تضم مليونى عضو، 86% منهم من فئة الشباب.

ووجهت القباج، بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على رفع الوعى المجتمعى لدى الفئات المختلفة، لا سيما الشباب، بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن بيت التطوع مقر دائم للصندوق ومتطوعيه بجامعة الزقازيق، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب، إلى جانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتوسع فى إنشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية، حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق فى جامعات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تسجيل كلمة للمتطوعين فى سجل زيارات "بيت التطوع"، معربه عن سعادتها بالشباب المتطوعين، لما يقومون به من أنشطه توعوية، لحماية زملائهم من الطلاب، من الوقوع فى براثن الإدمان.
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟
يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي جامعة الزقازيق بيت التطوع

أخبار تهمك

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ ساعة و 12 دقيقة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

ختام فاعليات المعسكر التدريبي "قوتنا فى شبابنا" لتنمية العمل التطوعى

توعية 5 آلاف طالب بأضرار الإدمان في أول 10 أيام من بدء الدراسة (صور)

وفد إماراتي يزور "التضامن" للاستفادة من خبرات صندوق مكافحة الإدمان

وفد من الإمارات يزور "بيت التطوع " أول مقر لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات

"التضامن": "بيت التطوع" بجامعة القاهرة استقبل 20 ألف طالب

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم حلقة نقاشية لـ 500 أسرة للتوعية بأضرار المخدرات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

07:48 م

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!