يستهدف توعية الطلبة بمخاطر المخدرات.. ما هو بيت التطوع؟

Advertisements

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم الأحد، بيت التطوع، بجامعة الزقازيق، كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، وذلك فى ضوء سلسلة احتفالات وزارة التضامن الاجتماعى باليوم العالمى للتطوع، والذى يوافق 5 ديسمبر من كل عام، وتدشن الوزارة مجموعة من الاحتفالات بالتزامن مع هذا اليوم.



جاء ذلك بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن بيت التطوع، الذى تم افتتاحه فى جامعة الزقازيق، ليكون مقرا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان:



- يستهدف بيت التطوع، بجامعة الزقازيق، توعية ما يقرب من 30 ألف شاب وفتاة سنويا بمخاطر المخدرات.



- يستقطب بيت التطوع ما يقرب من 2000 شاب متطوع للانضمام كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق.



- وصل قوام الرابطة التطوعية للصندوق حتى الآن إلى ما يقرب من 29 ألفا، و800 شاب، فى جميع محافظات الجمهورية.



- يمثل الطلبة الجامعيين 75% من إجمالى المتطوعين.



- وتمثل الفتاة 65% من المتطوعين.



- ويشارك خريجو أقسام كلية علم النفس والاجتماع، وكلية الخدمة الاجتماعية، فى برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان، بعد بناء قدراتهم على تنفيذ هذه البرامج، وفقا لمعايير عمل الصندوق.



- يستقبل مقر الصندوق طلاب كليات جامعة الزقازيق، طوال العام الدراسى الجديد، لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة، والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023"، وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا، وفى سرية تامة.



- يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، مثل كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن، على يد متخصصين لدى الصندوق.



وعلى هامش الافتتاح، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحركة الشبابية لمتطوعى الصندوق أثرت عمله، فهى تمتد إلى المشاركة فى وضع السياسات، وتطويرها، وتنفيذ برامج التوعية والوقاية الأولية، وتصميم وتطوير حملاتنا الإعلامية، والمشاركة فى إدارة صفحة الصندوق على موقع "فيس بوك"، والتى تضم مليونى عضو، 86% منهم من فئة الشباب.



ووجهت القباج، بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على رفع الوعى المجتمعى لدى الفئات المختلفة، لا سيما الشباب، بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن بيت التطوع مقر دائم للصندوق ومتطوعيه بجامعة الزقازيق، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب، إلى جانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.



كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتوسع فى إنشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية، حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق فى جامعات أخرى خلال الأيام المقبلة.



وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تسجيل كلمة للمتطوعين فى سجل زيارات "بيت التطوع"، معربه عن سعادتها بالشباب المتطوعين، لما يقومون به من أنشطه توعوية، لحماية زملائهم من الطلاب، من الوقوع فى براثن الإدمان.