الكهرباء: طلبات تركيب العدادات الكودية تخطت 900 ألف لـ2 مليون وحدة (فيديو)

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قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن أخر موعد لتلقي طلبات تركيب عدادات الكهرباء الكودية غدا الاثنين، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات لتركيب العدادات الكودية تخطت 900 ألف طلب حتى الآن لـ2 مليون وحدة عقارية سواء سكنية أو إدارية.



وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه جاري حاليًا استكمال الإجراءات المتعلقة بالمعاينات والممارسات المتعلقة بتركيب العدادات، مؤكدًا أن التحول الكودي يساعد على تحسين الاستهلاك بطريقة دقيقة ويمنع سرقة التيار.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه من المقرر استمرار تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء حتى يوليو المقبل، موضحًا أن الوزارة تتولى جمع هذه الرسوم للمحليات لمدة سنة إضافية حتى البحث عن طريقة أخرى لتحصيل رسوم النظافة.



ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث حصلت على قرابة 2 مليون طلب.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم لتركيب عدادات الكهرباء قبل غلقه.



١. تنتهى غدا الاثنين 30 نوفمبر مهلة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى حددتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



٢. بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية فى عمل المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة بعد تقديم طلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.



٣. يرجى إحضار صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.



٤. إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.



٥. يمكنك تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى بالدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.



٦. سيتم إرسال رقم لكل طلب ليتمكن المواطن من متابعة طلبه وسيتم توصيل الخدمة لمقدم الطلب خلال أيام من تقديم الطلب.



٧. وكانت وزارة الكهرباء، أطلقت موقعًا إلكترونيًا تجريبيًا لتلقى الطلبات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة.



٨. وجاء اختيار الوزارة لتدشين موقعًا إلكترونيًا تماشيًا مع جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وعدم حدوث تزاحم أمام شركات الكهرباء المختلفة.



٩. أطلقت رابط الموقع هو https:eehc.ses360.net



١٠. لن يستثني أي مخالف وسيتم تركيب العداد الكودي لكل المخالفين.



١١. تركيب العداد الكودي يكون بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت أنّ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجهورية، تبدأ تلقي طلبات التقديم على تركيب العدادات الكودية بداية من يوليو من خلال التسجيل على رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء https:eehc.ses360.net، لمنع التزحام داخل شركات توزيع الكهرباء خوفا من انتشار فيروس كورونا.



وتسعى وزارة الكهرباء، لتطبيق كافة معايير الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، الخاصة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تقتضي بمنع أي تجمعات أو تزاحم، مع وقف أغلب التعامل مع الجمهور.



وتسبب تأخر تقنين أوضاع المخالفين وسارقى التيار، في خسائر مالية ضخمة، لشركات توزيع الكهرباء ولشركة القابضة لكهرباء مصر.