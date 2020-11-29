الكويت تؤكد إلتزمها بخفض مستويات الإنتاج لتحقيق توازن السوق العالمي





قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل، إن بلاده مستمرة في تعاونها والتزامها الكامل بخفض مستويات الإنتاج وفق الحصة المقررة من (أوبك) بهدف خلق موازنة في أسواق النفط العالمية.





وبحسب كونا، يشارك كلاً من الوزير خالد الفاضل ومحافظ دولة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، في الاجتماع الوزاري الـ 180 للمنظمة والمقرر انعقاده يوم غد الاثنين والاجتماع الوزاري الـ 12 لدول (أوبك +) والمقرر انعقاده بعد غد الثلاثاء، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).





وأشار الفاضل إلى أن دور الكويت الحاسم في العديد من المواقف التي مرت بها أسواق النفط ساهم في إحداث التوازن والاستقرار مثمنا جهود (أوبك) والدول المنتجة من خارجها في سبيل إعادة التوازن لأسواق النفط الأمر الذي يصب في مصلحة الدول المصدرة والمستهلكة على حد سواء والصناعة النفطية عالمياً.





وذكر أن دولة الكويت أدت في السنوات الماضية ولا تزال تؤدي دوراً فعالاً ومهماً في المفاوضات والمناقشات التي أدت إلى اعتماد العديد من قرارات (أوبك) التاريخية.





وأكد دعمه لمنظمة (أوبك) لمساعدتها على مواجهة التحديات التي كانت ولاتزال تواجه الدول الأعضاء لا سيما بعد انتشار جائحة (كورونا) وانعكاسها على عمليات الإغلاق الاقتصادي والقيود الصارمة على الحركة ما أضعف الطلب على النفط هذا العام.





وأشار في هذا السياق إلى "تحرك (أوبك +) بشكل سريع وحاسم عبر الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في أبريل/نيسان 2020 وكان قراراً مصيرياً ساهم في إنقاذ أسواق النفط من خلال خفض مستويات الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو/أيار 2020".





وشدد الفاضل على أن قرارات (أوبك) ساهمت في وضع أسواق النفط على طريق إعادة التوازن كما أن هذه الجهود جلبت الاستقرار والثقة إلى سوق النفط وزيادة مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد العالمي ودعم الانتعاش الاقتصادي.





وحول اجتماع (أوبك) قال الفاضل إن سوق النفط العالمية تتطلع إلى الدور المؤثر للدول الأعضاء في التعاون لاستقرار السوق النفطية خصوصاً في المرحلة المقبلة.





وكانت منظمة (أوبك) ثمنت وأشادت بالدور المهم الذي تقوم به الكويت في دفع سبل التعاون المنشود بين كافة الدول الأعضاء في المنظمة بما يحقق التوازن والاستقرار للسوق النفطي العالمي.