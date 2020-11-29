عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والتي ستتولى المهمة بشكل مؤقت بعد القرار الذي أقرته وزارة الشباب والشباب والرياضة بإيقاف واستبعاد المجلس الحالي مؤقتًا وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.









وتتكون اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزماالك من :-





المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة





المستشار هشام إبراهيم محمود محمد رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

المستشار محمد سيد عطية علي احمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض