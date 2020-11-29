"أبو مازن" يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:55 م
ابو مازن
ابو مازن
وكالات
Advertisements

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الأحد، في مقر اقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

 

وأطلع "أبو مازن" مين عام الجامعة العربية "أبو الغيط" على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والخطوات المستقبلية.

 

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ أقل من ساعتين

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ أقل من ساعة

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 7 ساعات

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعة و نصف

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل - تعرف على أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

07:48 م

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!