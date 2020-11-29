"العلمية لمكافحة كورونا" تفجر مفاجأة عن حالة محمد صلاح قبل السفر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن اللاعب الدولي محمد صلاح مواطن مصري مثله مثل أي مواطن مصري، وخضع لعلاج كورونا مثل أي مواطن دون أي ميزة.

وتابع "حسني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "أنا لم أتابع حالة محمد صلاح فقط، ولكني أتابع جميع الحالات، وعلاجه السريع جاء بسبب البرتوكول العلاجي المصري من خلال التواصل مع الفريق الطبي الخاص بفريق ليفربول،"

وأشار إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح لم يسافر إلى انجلترا إلا بعد قربه من التماثل للشفاء،، معقبًا: " محمد صلاح ماسفرش عشان يكمل علاجه، ده سافرعشان يكمل حياته الطبيعة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".


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