استشاري: تكميم المعدة تقلل من إفراز هرمون الجوع بنسبة80%

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن الطفل الذي يقوم بعملية تكميم المعدة يستطيع تناول طعام المنزل الطبيعي، ولكن خلال أول شهر من إجراء العملية يكون هناك تحفظ على تناول بعض الأطعمة. 

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ياسمين هنداوي، وشرين سيف النصر، ببرنامج "هاي شوجر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن كميات الأكل البسطة التي يتناولها الطفل بعد إجراء عملية تكميم المعدة تكون مناسبة جدًا للطفل.

وأضاف استشاري جراحات السمنة:"كميات الأكل البسيطة اللي بيأكلها الطفل بعد عملية التكميم بيكون مبسوط بيها، لأن هرمون الجوع بيقل بنسبة 80%". 

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