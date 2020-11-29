عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:31 م
علاء خليف
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اتخذت وزارة الشباب والرياضة، قرارًا صادمًا بخصوص إيقاف مجلس إدارة النادي الزمالك بشكل مؤقت بسبب المخالفات المالية والإدارة بالنادي، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي إحالة المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقرير لجنة الفحص والتفتيش المشكلة من الوزارة بقرار رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، إلى النيابة العامة للتحقيق بها.
وقررت وزارة الشباب والرياضة وفقا للبيان إيقاف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في المخالفات المالية والإدارية التي توصلت إليه لجنة الفحص والتفتيش.
وأكد بيان وزارة الرياضة أنه تقرر أيضًا تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
وأشارت تقارير صحفية أن وزارة الشباب والرياضة قررت تعيين مجلس جديد لتولي إدارة الزمالك يضم كل من، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف، وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية المحام العام الأول، وأيمن يونس مشرف عام على الكرة.