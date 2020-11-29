عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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اتخذت وزارة الشباب والرياضة، قرارًا صادمًا بخصوص إيقاف مجلس إدارة النادي الزمالك بشكل مؤقت بسبب المخالفات المالية والإدارة بالنادي، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بإدارة النادي خلال الفترة المقبلة.


وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي إحالة المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقرير لجنة الفحص والتفتيش المشكلة من الوزارة بقرار رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، إلى النيابة العامة للتحقيق بها.


وقررت وزارة الشباب والرياضة وفقا للبيان إيقاف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في المخالفات المالية والإدارية التي توصلت إليه لجنة الفحص والتفتيش.


وأكد بيان وزارة الرياضة أنه تقرر أيضًا تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.


وأشارت تقارير صحفية أن وزارة الشباب والرياضة قررت تعيين مجلس جديد لتولي إدارة الزمالك يضم كل من، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف، وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية المحام العام الأول، وأيمن يونس مشرف عام على الكرة.

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