عضو بالشيوخ يكشف تفاصيل جلسة مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل جلسة مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مؤكدا أنها شهدت توافق حول الآراء، وحتى الأمور الخلافية كانت بسيطة، وتم حسمها، واصفا الجلسة بالرائعة.

وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنهم عملوا على أن تكون اختصاصات المجلس واضحة في اللائحة، وتكون متكاملة، ومعبرة عن الدستور المصري.

وأضاف أن المناقشات اليوم أسفرت عن أفكار متنوعة، وكان عليها إتفاق بنسبة تصل إلى 90%، والمواد الخلافية لم تكون كثيرة، وتم حسمها.

ولفت إلى أنه تم تعديل نص المادة المتعلق بسفر النائب حيث أصيح سفر النائب يتطلب اخطار رئيس المجلس بعد أن كان يتطلب موافقته.

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قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إنه اقترح حذف الجزء المتعلق بتطوير وتعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلي الشيوخ.

وتابع سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لم أقصد من الاقتراح إثارة جدل ديني أو ثوابت قانونية، كون الدستور أقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع، وأحال الجزء الخاص بالأحوال الشخصية لأصحاب الديانات الأخرى للشرائع الدينية الخاصة بهم، لذلك رأيت أن المادة الخاصة بلائحة مجلس الشيوخ بشأن تعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية فقط غير دستورية كونها لم تذكر الشرائع الأخرى كما نص الدستور".

وأضاف "الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أعلن تأييده لاقتراحي"، مشيرا إلى أنه طالب بحذف جزء الشريعة الإسلامية واستبداله بجملة بما يتفق مع الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

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