لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل للجنين عن طريق الحمل.. ولكن

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن فيروس كورونا لا ينتقل للجنين عن طريق الحمل، لكن الأجسام المناعية التي تكتسبها الأم حال التماثل للشفاء من فيروس كورونا قد تنقل إلى الطفل، وهذه الأجسام تمثل نوعًا من المناعة لدى الطفل.

وتابع "حسني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فيروس كورونا قد يؤدي إلى نوع من الجلطات في الشريان التاجي، ولكن إذ اتم علاجه بشكل صحيح، فلا يترك أثر سلبي على القلب.

ولفت إلى أن هناك 5 حالات لكل ألف مريض قد يحدث لديها تسارع في درجات القلب، ولكن بعد شهرين أو ثلاثة، من الممكن أن يعود المريض لحالته الطبيعة بعد تماثله للشفاء.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح.

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