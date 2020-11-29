مواجهات نارية لأندية بني سويف والفيوم بالأسبوع الأول بالقسم الثالث

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أجريت اليوم مراسم إجراء قرعة مباريات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021.

وخلال مراسم القرعة التي جاءت بمقر منطقة الفيوم لكرة القدم وبحضور أحمد صبري البكباشى، رئيس مجلس إدارة المنطقة، ومندوبي الأندية المشاركة أسفرت القرعة عن مواجهات نارية بالاسبوع الاول من المسابقة.

حيث يستضيف طامية شقيقه الفيومى أبوكساة فيما يحل عاملين غارب ضيفا على ابشواى فيما يستضيف مركز شباب الساحة نظيره سينزو الصاعد حديثا للمسابقة.
ويحل مركز شباب اطسا ضيفا على ببا الرياضى فيما يستضيف الواسطى الرياضى شقيقه اهناسيا الرياضى الصاعد حديثا للمسابقة.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة راس غارب لنظيره مطرطارس فيما يحل ناصر بنى سويف ضيفا على سنورس .

ومن المقرر اعلان مسوؤلى منطقة الفيوم لكرة القدم كافة مواعيد وتفاصيل المسابقة خلال الساعات المقبلة.

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