استشاري يكشف كيفية الحفاظ على الأسنان بعد التركيب (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور أحمد عز، أخصائي تجميل الأسنان بجامعة نيويورك، إن تركيب الأسنان من أبرز الحلول المستخدمة لعلاج كسر الأسنان أو خلعها، مشيرًا إلى أن أول الأشياء الواجب مراعاتها أثناء تركيب الأسنان أن تكون جديدة وبها «حياة» أي تكون السنة ليست معتمة في الضوء، وشبه شفافة ويمكن للضوء المرور من خلالها فيعطيها مفهوم الحياة، حتى لا تظهر للمريض أنها مركبة أو مصنوعة.



وطالب "عز"، خلال لقائه ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأحد، بتجنب أخطاء التنظيف، ومن أبرزها كثرة تنظيف الأسنان أكثر من 3 مرات في اليوم، وكذلك طريقة مسك الفرشاة يجب أن تكون مريحة وصحيحة، وأيضًا تفضيل البعض للفرشاة ذات الأسنان الخشنة وهذا اعتقاد خاطئ.



وتابع: "أغلب الناس يعتقدون أن تجميل الأسنان يتلخص فقط في الشكل للحصول على ابتسامة هوليود، ولكن تجميل الأسنان يهتم أيضا بوظيفة الأسنان وسلامة اللثة، فالبعض يتهافت للحصول على شكل أسنان جذاب وجميل يشبه المشاهير والنجوم، ويتناسون أهمية سلامة الإجراء الذي يقومون به"، مؤكدًا أن تجميل الأسنان يبدأ من تجنب أخطاء التنظيف التي تضر بجمال وصحة الأسنان.