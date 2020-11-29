عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:19 م
علي نبوي
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علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف واستبعاد مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور مؤقتا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة في المخالفات التي تم ارتكابها.
وغرد أحمد مرتضى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"شكراً للجميع شكراً جمهور الزمالك العظيم واعضاء الجمعيه العموميه المحترمين شكراً لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقه شكراً لكل اعضاء المنظومة الرياضيه".
وأضاف :وشكراً لكل من حاربني احترم الجميع واقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ....#الزمالك في القلب دائماً شكراً".