هونج كونج تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ أربعة أشهر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت هونج كونج، اليوم الأحد، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 109 إصابات محلية، في أعلى عدد يتم تسجيله منذ نحو أربعة أشهر.

 

وارتفع العدد اليومي للمصابين بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سابقه أمس، 84 حالة، ويعتبر هذا العدد الأعلى منذ أول أغسطس الماضي، عندما تم تسجيل 125 حالة.

 

وتم تسجيل أعلى عدد من الإصابات في هونج كونج 149، في 30 يوليو الماضي.

 

كما بلغ العدد التراكمي لمصابي كورونا في هونج كونج منذ يناير الماضي 6239 حالة إصابة، توفي منهم 109 حالات، بسبب هذا الفيروس.

 

جدير بالذكر أن هونج كونج أغلقت الحانات، والنوادي الليلية، وأماكن الترفيه الأخرى للمرة الثالثة هذا العام، لغاية يوم الخميس المقبل على الأقل، حيث تحذر السلطات من أن عودة ظهور الفيروس تتفاقم بسرعة.

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