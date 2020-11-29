عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق حقيقة ما تردد في الساعات الماضية حول تواجده في مجلس إدارة نادي الزمالك المؤقت والذي سيخلف المجلس الحالي.


وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت اليوم إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يرأسه مرتضى منصور بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة.


وقال أيمن يونس في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"لم يتم تكليفي ضمن المجلس المؤقت الذي سيقود نادي الزمالك وكل ما يتردد غير صحيح ".


وأضاف :"لائحة نادي الزمالك التي أقر عليها الجمعية العمومية لا تمنح أحد غير المستشاريين القانويين بالتواجد ضمن مجلس الإدارة الذي سيتم تعيينه بشكل مؤقت".

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