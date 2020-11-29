محافظ بني سويف: تلقينا 115 ألف و435 طلب تصالح على مخالفات البناء

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صرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف بإن العدد الإجمالى لطلبات التصالح وصل إلى 115 ألف و435 طلبًا، وذلك بعد أن تقدم اليوم الأحد 435 طلبا تصالح في مخالفات البناء.



وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع "بما فيها أيام العطلات" لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرًا إضافيًا لتنتهى في 30 نوفمبر الجاري.



وأشار المحافظ إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن بإستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

