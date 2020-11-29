بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:07 م
محمد الدمتناوي
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استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.
وخسر الزمالك لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.
واستقر باتشيكو على رحيل كل من كريم بامبو ومحمد عبدالسلام وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد ومحمد حسن ومصطفى فتحي، خلال الفترة المقبلة.
وفضلت إدارة الزمالك عدم الإعلان عن قرار رحيل اللاعبين، إلا بعد الانتهاء من مسابقة بطولة دوري أبطال أفريقيا، للحفاظ على تركيز اللاعبين.
وطلبت إدارة القلعة البيضاء، تقرير من باتشيكو عن اللاعبين الراحلين، من أجل اتخاذ القرار النهائي، لأنهم لن يوافقوا على رحيل أي لاعب بالمجان.