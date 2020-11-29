بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.


وخسر الزمالك لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.


واستقر باتشيكو على رحيل كل من كريم بامبو ومحمد عبدالسلام وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد ومحمد حسن ومصطفى فتحي، خلال الفترة المقبلة.


وفضلت إدارة الزمالك عدم الإعلان عن قرار رحيل اللاعبين، إلا بعد الانتهاء من مسابقة بطولة دوري أبطال أفريقيا، للحفاظ على تركيز اللاعبين.


وطلبت إدارة القلعة البيضاء، تقرير من باتشيكو عن اللاعبين الراحلين، من أجل اتخاذ القرار النهائي، لأنهم لن يوافقوا على رحيل أي لاعب بالمجان.

أخبار تهمك

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ 34 دقيقة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ 39 دقيقة

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة مدوية تلاحق "الجزيرة" ذراع تنظيم الحمدين الداعم للإرهاب

منذ 34 دقيقة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ ربع ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:34 م

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

07:19 م

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

06:51 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!