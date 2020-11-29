داعش الإرهابي يرد على نتفليكس بفيلم "الموصل الرواية الأخرى"

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رد تنظيم داعش الإرهابي على فيلم "الموصل" الذي أنتجته منصة المشاهدة العالمية "نتفليكس" وذلك من خلال تنظيم فيلم يحمل اسم "الموصل الرواية الأخرى".





وأصبح فيلم "الموصل" من أكثر الأفلام مشاهدة عبر المنصة الأليكترونية "نتفليكس" كما أحدث أيضا "الموصل الرواية الأخرى" ضجة كبيرة عقب عرضه في مهرجان مدينة البندقية ومهرجان تورنتو.



ويتحدث فيلم "الموصل الرواية الأخرى" عن قوات تقاتل من أجل تحرير عاصمة العراق من قوات داعش.