كافاني يتألق.. مانشستر يونايتد يحقق فوز مثير على ساوثهامبتون بالبريميرليج

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
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حقق فريق مانشستر يونايتد فوز صعب ومثير في اللحظات الأخيرة 3 / 2 اليوم الأحد على نظيره ساوثهامبتون في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. 


وارتفع رصيد يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز السابع، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 17 نقطة في المركز الخامس.


وتقدم ساوثهامبتون بهدف حمل توقيع البولندي يان بيدناريك في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله جيمس وارد-براوس الهدف الثاني في الدقيقة 33.


ومع نزول كافاني، المنضم هذا الموسم ليونايتد من باريس سان جيرمان الفرنسي، من مقاعد البدلاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تمكن يونايتد من تحقيق انتفاضة جامحة على مضيفه.

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