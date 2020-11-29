برلماني: نتمنى مد فترة التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة قررت اعتبار المرحلة الأولى لمترو أبو قير منفعة عامة، مشيرًا إلى أن التعويضات ستكون مجدية ومرضية للمواطنين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروعات المنفعة العامة إذا تعارضت مع الملكية الخاصة يتم التعويض وفقا للقانون.

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات البنائية لا بد أن تخضع للتقييم وتكون مرنة، موضحا أنه لم يتلق ما يثبت تولي الجامعات مسئولية إصدار تراخيص البناء.

وأضاف أنه يحق لرئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر، مؤكدا أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قام بمد فترة التصالح شهرين من قبل.

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة أعلنت تلق 2.5 مليون طلب تصالح، معربا عن أمله في مد فترة التصالح مرة أخرى.

أخبار تهمك

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

منذ ساعة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس عددًا من السير الذاتية لضم بديل خالد محمود

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد خسارة إفريقيا.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

فضيحة مدوية تلاحق "الجزيرة" ذراع تنظيم الحمدين الداعم للإرهاب

منذ 39 دقيقة

بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يضحي بهذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

منذ نصف ساعة

عاجل - تعرف على الجهة التي ستدير شؤون نادي الزمالك بعد إيقاف مجلس إدارته بالكامل

منذ ثلث ساعة

عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل - أول تعليق من مجلس الزمالك على إيقافه وتحويل مخالفاته للنيابة العامة

موسمياني يستبعد رباعي الأهلي من القيد خلال الموسم الجديد

05:34 م

عاجل.. وزارة الشباب الرياضة توقف مجلس إدارة نادي الزمالك وتُحيل مخالفاته للنيابة العامة

06:51 م

عاجل- أيمن يونس يكشف حقيقة تواجده في مجلس الزمالك المؤقت

07:12 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد بشأن منظومة البناء

04:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!